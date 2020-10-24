Tır parkı davasında 33 sanık hakkında 91 yıldan 434’er yıla kadar hapis cezası isteniyor Lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının davasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. İddia makamı ise 33 sanık hakkında 91 yıl 10 aydan, 434'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan dava gece saatlerine kadar sürerken, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Celse arasında adli kontrol şartına uymaman bir sanığın tutuklandığı, avukatların yazılı beyanlarını sunduğunun zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda verilen mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan tutuksuz sanık M.Ö, önceki beyanlarını tekrar ederek, “Olayla ilgim yoktur. Silah kullanmadığım dosyada sabittir. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Tutuksuz sanık O.T. de olayla alakasının bulunmadığını öne sürerek, “Suç işlediğime dair maddi ve manevi delil yoktur. Maktulü hiç görmedim, kendisiyle ve ailesiyle husumetim yoktur. Olayın faili olmadım. Silah bulundurmadım ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Tutuklu sanık E.U. da kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürerek, “Ne yaralılarda ne de maktulde silahımdan iz yoktur. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu.

Tutuklu sanık F.E. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, “Yaralandıktan sonra kendimi koruyabilmek için binayı hedef alarak ateş ettim. Maktulün olduğu yere doğru ateş etmedim. Maktulün öldürülmesine sebebiyet vermedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık R.A. ise, “İş yerimin sınırları içinde kaldığım bu olayda ölmemek ve öldürmemek için hareket ettim. Kimseye zarar vermedim. Oradan sağ kurtulmanın mücadelesini verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık S.Ö. da saldırıya uğradığını öne sürerek, “Esnafım. Binada mahsur kaldım. Direk ya da dolaylı olarak öldürme kastım yoktur. Olay yerine gelenler profesyonelce toplanıp gelmişlerdir. Devletin bana verdiği 15 senelik silahımla kendimi savundum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ü.S. kendisini korumak için uğraş verdiğini, silah kullanmadığını, ateş etmediğini, kimseyi vurmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklarda, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Olayda hayatını kaybeden lise öğrencisi Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan da mağdurun kendileri olduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Dört müştekinin yer aldığı iddianamede, 33 sanık hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve diğer suçlardan 91 yıl 10 aydan 434'er yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti ise duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

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