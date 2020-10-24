Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası start aldı. Havanın sisli olması nedeniyle şampiyonaya katılan sporcular güçlük çekti.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi´nde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nde Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 UCI Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, saat 09.30 ve 09.50´de verilen 2 ayrı Gran fondo startıyla başladı. İlk yarış başlangıcına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı. Toplamda 100 kilometrelik parkurda 204 yarışçının kıyasıya mücadelesi başladı. Havanın sisli olması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sporcular zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-24 11:21:55



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