Merve Aslan´ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı



Ramiz Kaan OKTARSERDİVAN(Sakarya), (DHA)DİYARBAKIR´da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla vurulan Merve Aslan(24)´ın öldürülmesinde azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya´nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

21 Ekim tarihinde Adıyaman´dan Diyarbakır´a gelerek ablası Merve Aslan´ı 4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan´ın ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Merve Aslan´ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı. Daha önce de 2 kez sevgilisi Merve Aslan´ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever´in, ayrıldığı sevgilisi Merve Aslan´ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa´yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan Orhan Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul´a sevk edildi. Burada Diyarbakır´dan gelen polis ekiplerine teslim edilen Orhan Vatansever, uçakla Diyarbakır´a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-24 13:29:13



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