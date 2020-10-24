Melek Aslan’nın ölümünde azmettirici olarak iddia edilen eski sevgili Sakarya'da gözaltına alındı Gözaltına alınan eski sevgili Diyarbakır'a gönderildi

Diyarbakır’da erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Melek Aslan’ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından eski sevgili Diyarbakır’a götürüldü.

21 Ekim’de Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelerek 24 yaşındaki ablası Melek Aslan’ı silahla öldüren ve daha sonra yakalanan 21 yaşındaki Mustafa Aslan’ı ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Melek Aslan’ın eski sevgilisi olan 35 yaşındaki Orhan Vatansever olduğu iddia edildi. Daha önce de 2 kez sevgilisi Melek Aslan’ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan’ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için azmettirdiği ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya’nın Serdivan İlçesinde ikamet ettiği öğrenilen Orhan Vatansever, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından azmettirici olduğu iddia edilen Orhan Vatansever, Diyarbakır’a gönderildi.

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