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Güven HASBAŞADAPAZARI(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Festivali´nde dağıtılan bedava hamsi, koronavirüsü unutturdu.

Adapazarı ilçesi Donatım Park´ta Yöresel Ürünler Festivali adı altından Sakarya Spor yararına düzenlenen kermeste ücretsiz hamsi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıcak havada kermes alanına akın eden vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini unutup hamsi kuyruğuna girdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan vatandaşlar, bedava hamsiye ulaşabilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-10-24 17:18:07



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