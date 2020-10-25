2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası verilen startla başladı.
Sakarya´nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi´nde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, yoğun ilgiyle başladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından saat 12.00´de Elit Erkekler, 12.30´da ise Elit Kadınlar kategorileri için start verildi.
Yarışçılar 3 turda tamamlanacak yaklaşık 110 kilometrelik parkurda yarışacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erkekler start
- Vatandaşlar detay
- Kadınlar start
- Detay DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-25 13:25:34
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