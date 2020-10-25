KPSS’ye geç kalan kişiyi motosikletli polisler sınava yetiştirdi

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Sakarya’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan kişiyi sınava yetiştirmek için motosikletli polis ekipleri yetiştirdi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Sakarya’da binlerce kişinin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan bir kişinin yardımına motosikletli polis ekipleri yetişti. Adapazarı Ahmet Nejdet Güven Caddesi'nde KPSS sınavına yetişmek için polis ekiplerinden yardım talep eden bir kişi, güvenli bir şekilde sınava gireceği okula yetiştirildi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sınava geç kalan kişinin yardım istemesi, polis ekipleri tarafından kask takılarak sınava gideceğe yere kadar götürülmesi yer aldı.

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