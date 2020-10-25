2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)

92 SPORCU KATILDI
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 30 ülkeden 92 sporcu katılırken, ilk turda bazı sporcular yarışı bıraktı. 110 kilometrelik parkurda rekabet eden sporcular, kurulan alanlarda ihtiyaçlarını gidererek arıza yapan bisikletlerini tamir ettirdi. Yarışı, güzergah üzerinde yaşayan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyip sporculara destek verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yarış başlama detay
- Drone detay
- Parkurdan görüntü
- Feed zone alanından görüntü
- Vatandaşlar detay
(HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),DHA)
DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-25 15:55:49
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.