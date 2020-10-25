Otomobil bağa uçtu: Sürücü ve annesi yaralı

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Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde, otomobilin üzüm bağına uçtuğu kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Önder Güzel idaresindeki 16 DU 775 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına uçtu. Kazada, Önder Güzel ile annesi Nursal Güzel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Nursal Güzel ve Önder Güzel takla atan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-25 16:33:56



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