2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ödüller verildi



Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZAR (Sakarya),(DHA)2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası´nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katıldı.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, "Bu yarışmanın Sakarya´da gerçekleşmesinde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Gerçekten böyle anlamlı bir şampiyona programı sonucunda Sakaryamız yüzünün akı ile bu şampiyonayı gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yapılan bir şampiyona. Dünya için önemli bir etkinlik, Sakaryamız için bambaşka bir öneme sahip. Şampiyona her açıdan son derece başarılı geçti." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da, "Bugün tamamlanan organizasyon, dünyada olimpiyattan sonraki en büyük organizasyon. Gerçekten çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu bir hatıra alarak hafızalara kazındı. Bu organizasyon, bu yarışma Sakarya´ya o kadar çok yakıştı ki dünyanın en iyi parkurunda en güzel insanlar ile birlikte tamamlanan bu organizasyonun bundan sonra arkası gelecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "Bu güzel şampiyonamızı burada kazasız, belasız şekilde sonlandırıyoruz. Sakaryamız misafirperverliğiyle tüm dünyadan gelen sporculara kapısını açmıştır, onları ağırlamıştır. İnşallah bu tarz yarışları tekrarlayacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ödül töreni

Hamza Yerlikaya konuşma

Vali Çetin Oktay Kaldırım konuşma

Erol Küçükbakırcı Konuşma

Ekrem Yüce konuşma

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-25 17:53:49



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