Sakaryalı vatandaşların yeni tercihi martı Şehir geneline bırakılan martılar yoğun ilgi görüyor

Türkiye’de birçok ilde kullanımına başlanılan ‘Martı Scooter’ Sakarya’da yoğun ilgi gördü. İnsanların yürümek ve araba kontağı çalıştırmak istemediği ya da trafikte kalıp beklemek istemedikleri yerde devreye giren sistem kısa sürede beğeni kazandı.

Türkiye’de birçok ilde hizmet veren elektrikli scooter şirketi, Sakarya’da Serdivan ve Adapazarı ilçesinin sokaklarına 200 adet araç bıraktı. Sakarya’da yeni uygulamaya geçen ‘Martı Scooter’lar kısa sürede vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Araçların müsaitlik durumu ve konumunu telefona indirdikleri uygulamadan bulan vatandaşlar; ev ve iş yerlerine gidecekleri veya dolaşacakları zaman scooterları kullanmaya başladı. Kısa bir süre önce şehirde başlayan uygulama; kısa mesafelerde insanların yürümek ve araba kontağı çalıştırmak istemediği ya da trafikte takılı kalıp beklemek istemedikleri yerde vatandaşın yardımına koşuyor.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde başlayan uygulamada, günün her saatinde sokaklara bağlanıp kilitlenen scooterları telefondaki "kare kod" ile açıp kullanan vatandaşlar araçları ilçe sınırları içinde istedikleri yere bırakıyor. Araçların şarjını ve bakımını ise şirkete bağlı gezici ekipler yapıyor.



Aracım var ama ufak tefek işlerim için kullanıyorum

Scooterı kullanan Emirhan Korkmaz, şehir içindeki işlerini halletmek bu araçların fırsat olduğunu belirterek, “Gayet güzel, çarşıdan buraya Donatım'a evime geldim park ettim, herkese tavsiye ederim. 30 kilometre hızla gidiyor. Otoyolda kullanılmasını tercih etmiyorum trafik açısından, genelde kaldırım üzerinden gidebilirler, 18 yaş üzeri olmalı. Aracım var ama ufak tefek işlerim için kullanıyorum. Yakın çevre için, gidip geliyorum. İnsanlarla sıkı fıkı olmuyorsun” dedi.



Çokta güzel bir uygulama

Yiğit Buğra Çakdı, scooter ücretlerinin daha uygun olabileceğine dikkat çekerek, “Uygulamayı arkadaşımın tavsiyesiyle buldum. Çok güzel, ulaşım çok iyi bir şey bu. Spora evime, gideceğim zaman uygulamayı açıyorum. Yakınımda varsa hemen kiralıyorum. Genellikle akşamları kullanıyorum. Ücret şu an güzel ama 30 kuruş olsa daha güzel olabilir” diye konuştu.



Sakarya’ya gelmesine çok sevindim

Aracın tehlikeli olduğunu ve kullananların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Furkan Çelik ise "Uygulamanın Sakarya'ya geldiğini reklamlardan gördüm kullanmak istedim. Sakarya'ya böyle bir uygulamanın gelmesine çok sevindim. Çarşıya gidip gelirken kullanıyorum. Alanı çok geniş değil ama ilerleyen zamanda genişler. Çarşıdan ve Serdivan'dan çıkamıyorsunuz şuan. Kartınızı giriyorsunuz, ücreti alıyor dakikası 39 kuruştan. 25 kilometre hızı geçmiyor. Tehlikeli dengeyi sağlamak gerekiyor. Sakarya'da çok rağbet gördü” şeklinde konuştu.

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