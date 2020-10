Yamaç paraşütü ve piknikçilerin alanı her hafta temizleniyor

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe’de 70 dönümlük arazi her hafta temizleniyor.

Yamaç paraşütü meraklılarının yanı sıra hafta sonu piknik için gelen vatandaşların da yoğun olarak kullandığı; Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe, Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından her hafta baştan sona temizleniyor. Kırantepe’nin gelen misafirlerine sunduğu panoramik Sakarya manzarasının yanı sıra profesyonel uçuşlara ve amatör sporcuların eğitim uçuşlarına da son derece elverişli olduğunu belirten yetkililer, özellikle hafta sonları Sakarya başta olmak üzere bölge illerden de çok sayıda misafire ev sahipliği yaptığını belirttiler. Hafta sonları yaşanan yoğunluğa bağlı olarak alanda çöp taksilerle de hizmet verildiği ifade edilirken, hafta başında ise paraşüt alanı başta olmak üzere bölgenin arka kısmında kalan Sivritepe ve Esentepe mevkilerini da kapsayacak şekilde yaklaşık 70 bin metrekare alanın ekipler tarafından karış karış temizlendiği belirtildi. Alanda bırakılan ve gelişigüzel atılan her çöpün, özellikle de plastik ve metal atıkların hem yaban hayatına hem de çevreye büyük zarar verdiğini ifade eden yetkililer, en etkili temizliğin kirletmemekten geçtiğini dile getirerek bu konuda tüm vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundular.

