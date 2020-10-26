Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Hacılar Mahallesi’nde EBA Mobil Destek Aracı’nda uzaktan eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte Hacılar Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden ve Adapazarı Belediyesi’nin katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hizmet veren EBA Mobil Destek Aracı’nda uzaktan eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, eğitim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öğrencilere çok kıymet verdiklerini söyleyen Başkan Işıksu, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak ve oldukça değerli çalışmalar yapıyoruz, Müdürümüze teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanımızla birlikte mahalle sakinlerimizle hem çalışmalarımızı konuşalım, hem de öğrencilerimize başarılar dileyelim istedik. Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Onların hayal ve hedeflerinde Adapazarı’mız olsun istiyoruz. Desteğimiz sürecek” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “Başkanımız Mutlu Işıksu, her fırsatta bizlerle birlikte ve çalışmalarımıza katkı sunmaya devam ediyor. Başkanımızın destekleri bizlere de moral veriyor. EBA Destek Aracımız öğrencilerimizle hız kesmeden buluşmayı sürdürecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.