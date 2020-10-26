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TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Asfalt yüklü tankeri tamir etmeye çalışırken sebze yüklü kamyonunun çarpması sonucu teker altında kalarak hayatını kaybetti Sebze kamyonu, asfalt tankerine ok gibi saplandı

İHA

TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Asfalt yüklü tankeri tamir etmeye çalışırken sebze yüklü kamyonunun çarpması sonucu teker altında kalarak hayatını kaybetti Sebze kamyonu, asfalt tankerine ok gibi saplandı

Sakarya TEM Otoyolunda arıza yapan asfalt tankerini tamir etmek için yol kenarında durduğu esnada sebze taşıyan kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker şoförü tekerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazada tankere arkadan adeta ok gibi saplanan kamyon, kağıt gibi ezildi.
Kaza, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Kaplan idaresindeki 06 YZG 90 plakalı Mercedes marka asfalt tankeri arıza yapması sonucu sürücüsü tankeri yol kenarına çekerek onarmaya çalıştı. Onarma esnasında M.K. idaresindeki 42 K 7375 Ford marka sebze yüklü kamyon tankere arkadan çarptı. Adeta bir ok gibi tankere saplanan kamyonda sürücüsü hafif yaralanırken tankeri onarmaya çalışan sürücü teker altında kalarak feci şekilde can verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tanker sürücüsünün öldüğünü belirlerken kamyon sürücüsü tedavi altına alınmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
TEM Otoyolunda meydana gelen feci kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken hayatını kaybeden tanker sürücüsü savcı incelemesinden sonra otopsi merkezine götürülecek.
Öte yandan, kazada kamyonda bulunan sebzelerin bir kısmı yola savruldu.

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