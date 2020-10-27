Platformun bu ayki konuğu Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. Yusuf Alabarda

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ayki toplantısında Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Alabarda’yı ağırlayacak.

Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ayki toplantısında Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Alabarda’yı ağırlayacak. Toplantıda, Karadeniz’de Bulunan gaz rezervi, Libya, İdlip ve Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi ile Azerbaycan, Ermenistan Arasındaki savaş konu ele alınacak.

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