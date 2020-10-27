Adliyeye sevk edilirken kaçmaya çalışan hükümlüyü jandarma yakaladı

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, adliyeye götürüldüğü sırada kaçmak isteyen hükümlü Yunus Ç. (28), jandarma ekiplerince yakalandı. Yunus Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hendek'te, kesinleşmiş 3 yıl 9 ay cezası bulunan Yunus Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Yunus Ç., adliyeye sevk edildiği sırada ekiplerin arasından kaçıp, pazarın kurulduğu alana doğru koşmaya başladı. Pazardaki kalabalıktan da faydalanmak isteyen Yunus Ç., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı. Yunus Ç., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-10-27 13:52:51
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