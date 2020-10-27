Köprüde traktörden ayrılan römork devrildi

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, köprüden geçen pancar yüklü traktörün römorku, bağlantı demirinin yerinden çıkması nedeniyle devrildi.
Kaza öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi´nde geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan köprüde meydana geldi. Köprüden geçen Ahmet Şahin idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün römorku, bağlantı demirinin yerinden çıkması üzerine devrildi. Kazada yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-10-27 13:52:35
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