Sakarya'da DEAŞ şüphelisine gözaltı

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Hendek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi´nde bulunan bir eve yapılan baskında Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-10-27 13:53:21



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