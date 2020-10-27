En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprüde pancar yüklü traktörün römorku devrildi.

Kaza, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği yeni yapılan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün ikinci römorku köprüye çıktığı esnada koparak devrildi. Meydana gelen kazada ölü yada yaralanan olmazken traktör sürücüsü A.E., “Köprü dik olduğu için römorku geri çekti ve kaza yaşandı. İnşallah başka kaza olmaz" dedi.

Kazanın ardından yola dökülen pancarlar, vatandaşlar tarafından toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.