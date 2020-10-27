Sakarya´da 4 DEAŞ şüphelisine gözaltı



Güven HASBAŞ/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde özel eğitim aldıkları, sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya´ya geldikleri tespit edilen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-10-27 18:47:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.