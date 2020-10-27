Sakarya valisi Kaldırım, yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya valisi Kaldırım, yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu

İHA

Sakarya valisi Kaldırım, yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Geyve ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 çocuğunu kaybeden Topçu ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.
Yangın, 25 Ekim günü Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, baba Fatih Topçu evden işe gittiğinde çocukların çakmakla oynaması sonucu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin 2’nci katında mahsur kalan 5 yaşındaki Eymen Topçu ve 9 yaşındaki Ömer Hamza Topçu’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangını kontrol altına alarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 kardeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Topçu ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya´da 4 DEAŞ şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya´da 4 DEAŞ şüphelisine gözaltı
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İki kişinin kavgasında olayla alakası olmayan vatandaş vuruldu
YEREL HABERLER İki kişinin kavgasında olayla alakası olmayan ...
Sakarya Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
YEREL HABERLER Sakarya Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı ...
Pancar yüklü traktörün römorku devrildi
YEREL HABERLER Pancar yüklü traktörün römorku devrildi
Sakarya'da DEAŞ şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da DEAŞ şüphelisine gözaltı
Köprüde traktörden ayrılan römork devrildi
YEREL HABERLER Köprüde traktörden ayrılan römork devrildi
Adliyeye sevk edilirken kaçmaya çalışan hükümlüyü jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilirken kaçmaya çalışan hükümlüyü ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada ilk duruşma 6 Ocak'ta
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada ...
Platformun bu ayki konuğu Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. Yusuf Alabarda
YEREL HABERLER Platformun bu ayki konuğu Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. ...
Sakarya’da uluslararası at yarışları yapılacak Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Atlı Spor Köyü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Sakarya’da uluslararası at yarışları yapılacak Vali ...
Sakarya Üniversitesine isteyen herkese korona testi yapılacak SAÜ’de ücretli ‘Covid-19 testi’ uygulaması başlıyor Sonuçlar 12 saatte E-Nabız’da
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesine isteyen herkese korona testi ...
Korona virüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı Evde bulunanlarda çıkan korona semptomları üzerine eve 5 ambulans gönderildi Korona virüs testi pozitif çıkan kadın, kapıdan “Bizde korona var gelmeyin” diye bağırarak komşularını uyardı
YEREL HABERLER Korona virüs hastasının misafirliğe geldiği ev ...
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Asfalt yüklü tankeri tamir etmeye çalışırken sebze yüklü kamyonunun çarpması sonucu teker altında kalarak hayatını kaybetti Sebze kamyonu, asfalt tankerine ok gibi saplandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Asfalt ...
Başkan Işıksu, EBA Mobil Destek Aracı’nda uzaktan eğitim gören öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, EBA Mobil Destek Aracı’nda uzaktan ...
Sakarya’da şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 ...
Yamaç paraşütü ve piknikçilerin alanı her hafta temizleniyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ve piknikçilerin alanı her hafta ...
Sakaryalı vatandaşların yeni tercihi martı Şehir geneline bırakılan martılar yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sakaryalı vatandaşların yeni tercihi martı Şehir ...
Karasu’da asayiş, trafik ve korona virüs uygulamaları 10 iş yeri ve 5 kişiye korona virüs tedbirine aykırı hareketten işlem yapıldı
YEREL HABERLER Karasu’da asayiş, trafik ve korona virüs ...
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) 
YEREL HABERLER Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) 
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son ...
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımıza böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ...
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ödüller verildi
YEREL HABERLER 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ...
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ilk üçler belli oldu
YEREL HABERLER 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ilk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X