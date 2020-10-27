Sakarya valisi Kaldırım, yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Geyve ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 çocuğunu kaybeden Topçu ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.
Yangın, 25 Ekim günü Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, baba Fatih Topçu evden işe gittiğinde çocukların çakmakla oynaması sonucu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin 2’nci katında mahsur kalan 5 yaşındaki Eymen Topçu ve 9 yaşındaki Ömer Hamza Topçu’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangını kontrol altına alarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 kardeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Topçu ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.