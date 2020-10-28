Maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sivil polisler, maske takmayanları durdururken, 7 kişiye ceza kesildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında Adapazarı'ndaki Çark Caddesi´nde maske denetimi yaptı. Polis ekiplerini gördüklerinde maskelerini takanlar, bu kez sivil polislere yakalandı. Sivil polisler, caddede maske takmayan kişileri durdurarak, ekipleri çağırdı. Polis ekipleri, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 392´şer lira ceza kesti.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-28 13:03:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.