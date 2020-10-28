Maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sivil polisler, maske takmayanları durdururken, 7 kişiye ceza kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında Adapazarı'ndaki Çark Caddesi´nde maske denetimi yaptı. Polis ekiplerini gördüklerinde maskelerini takanlar, bu kez sivil polislere yakalandı. Sivil polisler, caddede maske takmayan kişileri durdurarak, ekipleri çağırdı. Polis ekipleri, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 392´şer lira ceza kesti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-28 13:03:29



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