SAÜ Eğitim Fakültesinde devir teslim

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.

SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende 2014 yılından beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Firdevs Karahan görevini Prof. Dr. Rüştü Yeşil’e devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Tutkun ve idari personeli de katıldı.

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