29 Ekim Karasu’da coşku ile kutlandı Kaymakam Helvacı: “Ülkemizin bölünmesine izin vermemek hepimizin sorumluluğu”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçe Kaymakamlığı binası önünde gerçekleşen programda bir konuşma yapan Kaymakam Dr. Helvacı, “Demokrasinin devamı konusundaki bilincimizi gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizin bölünmesine izin vermemek hepimizin sorumluluğu” dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. Yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba günü düzenlenen çelenk töreninin ardından Perşembe günü saat 09:45’te Karasu Kaymakamlığı İlçe binası önünde tebriklerin kabulü gerçekleşti. Programda Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay, tebrikleri kabul etti. Törende siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri ve bazı muhtarlar hazır bulundu.

Tebriklerin kabulünün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Karasu Kaymakamı Dr. Helvacı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu an olan 1923 yılına kadar geçen süreçte, sadece bir kez devlet kurmuş bir millet değil” şeklinde konuşan Dr. Helvacı, “Tarihin her döneminde ve çeşitli bölgelerde güçlü devletler kurdu. Bu devletler, kimi zaman bölge devleti, bazen de dünya devleti haline geldi” dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin tarihi serüvenini aktaran Dr. Helvacı, “Türk milletinin, istemeden girdiği savaşlar ve açılan cephelerde geçen zorlu sürecin sonunda ümitlerin kalmadığı noktada genç bir subay olan Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlattı. Bu mücadeleyle Türk milleti, özgürlüğü karakteri haline getirdi ve ülkeyi bağımsızlığa kavuşturdu. Ardından ise Cumhuriyet ilan edildi” diye konuştu.

Türk Devleti’nin ana rejiminin Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Kaymakam Dr. Helvacı, “Bir devletten beklenen üç ana unsur olan güvenlik, özgürlük ve refahın sağlanması yükümlülüğü açısından en uygun sistem demokrasidir. Demokrasi de cumhuriyetin ilelebet yaşamasına imkan verecek en önemli unsurdur. Demokrasinin devamı konusundaki bilincimizi gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizin bölünmesine izin vermemek hepimizin sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

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