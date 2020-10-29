110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Ay (110), 10 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Tahnal Mahallesi´nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ay´ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay´a da test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası koronavirüsü yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sami Ay´ın ise tedavisi devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-10-29 12:56:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.