110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Ay (110), 10 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Tahnal Mahallesi´nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ay´ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay´a da test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası koronavirüsü yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sami Ay´ın ise tedavisi devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-10-29 12:56:27
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