29 Ekim Sakarya’da coşku ile kutlandı

Sakarya’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete nasip olmayacak şanla, şerefle yoğrulmuş hep kahramanlık yaşamış, yaşatmış, bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız, bununla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Sakarya Valiliği önünde tebriklerin kabulü gerçekleşti. Programda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Garnizon Komutanı Cavit Nartop, bazı ilçe belediye başkanları, parti il başkanları, daire amirleri, STK temsilcileri ve bazı muhtarlar hazır bulundu. Törende konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Gerçekten yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak, hiçbir millette bulunmayacak yüksek seciyelerle donatılmış, aziz, necip bir milletin fertleriyiz, evlatlarıyız, torunlarıyız. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete nasip olmayacak şanla, şerefle yoğrulmuş hep kahramanlık yaşamış, yaşatmış, tarihini şanla, şerefle yazmış bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız, bununla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Kaldırım sözlerinin devamında, "Özellikle şu an üzerinde mukim bulunduğumuz topraklar aslında bu ifade ettiğim şanın, şerefin, azizliğin, yüceliğin vücut bulduğu ve aslında Türk milletinin ne olduğunu, özünün ne olduğunu, kodlarının ne olduğunu, değerlerinin ne olduğunu en iyi şekilde yaşandığı topraklardır. Zira şanlı tarihimizden beri Türk tarihinin yeryüzünde var olduğu günden beri Anadolu’nun özellikle yurt edinildiğinin bundan bin yıl öncesinden beri gerçekten bu aziz millet bu topraklarda hep şanla, şerefe var olmuş, şanlı bir mücadele vermiş, kahramanlık destanları yazmış ve bunun en güzel şahidi de Sakarya’mız, bu topraklar olmuştur. Her defasında bu millet küllerinden doğmayı bilmiş, canını feda ederek tekrar dirilmesini bilmiş karakterinden, şanından, şerefinden asla ödün vermemiştir. Bunun en güzel ifadesi arkada da yazılı ‘Söz konusu vatansa geresi teferruattır’ sözüdür. Sakaryamız'a, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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