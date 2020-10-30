Sakarya Valisi Kaldırım: Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka ve yatan hasta sayısında artışa dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vaka ve yatan hasta sayısında salgının başladığı günden itibaren en yüksek seviyede olunduğunu ve maskesiz sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi. Temizlik ve mesafeye dikkat çeken Kaldırım, kalabalıktan uzak durulması gerektiğini de belirtti. Son olarak misafirliklere de ara verilmesini vurgulayan Kaldırım, "Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-10-30 12:20:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.