Sakarya Valisi Kaldırım: Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka ve yatan hasta sayısında artışa dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vaka ve yatan hasta sayısında salgının başladığı günden itibaren en yüksek seviyede olunduğunu ve maskesiz sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi. Temizlik ve mesafeye dikkat çeken Kaldırım, kalabalıktan uzak durulması gerektiğini de belirtti. Son olarak misafirliklere de ara verilmesini vurgulayan Kaldırım, "Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-10-30 12:20:02



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