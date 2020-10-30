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Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı Bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi

İHA

Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı Bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evini yakacağını söyleyerek panik yaşattı. Elindeki tüfekle havaya ateş eden şahıs çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşında ki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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