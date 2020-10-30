Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı (2)

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İKNA EDİLDİ

Sakarya´nın Karasu ilçesinde, Fikret K., polisin yaptığı görüşmelerinin ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fikret K. polis merkezine götürüldü. Kız kardeşine şiddette bulunması nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fikret K., emniyette verdiği ifadede uzaklaştırma kararından dolayı sinirlendiğini, bu nedenle annesinin evinde böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2020-10-30 16:36:49



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