Erenler’de okul kantinlerinde dezenfekte ve denetim çalışmaları sürüyor

Erenler Belediyesi okul kantinlerinde dezenfekte ve denetim çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Erenler Belediyesi okul kantinlerinde dezenfekte ve kontrolü sıkı tutuyor. Konuyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Covid 19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar kapmısanda kısmi olarak öğrencilerin okullarında ders görmeye başlaması ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kantinlerde dezenfekte çalışmalarına devam ederken Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüyor. Çocuklarımızın sağlığı için dezenfekte ve denetim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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