TEM’de iki araç çarpıştı: Uzun araç kuyruğu oluştu Ölen veya yaralanın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de iki araç çarpıştı: Uzun araç kuyruğu oluştu Ölen veya yaralanın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi

İHA

TEM’de iki araç çarpıştı: Uzun araç kuyruğu oluştu Ölen veya yaralanın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası otoyol İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden A.D. idaresindeki 41 YJ 150 plakalı Dacia marka otomobile aynı istikamette gitmekte olan N.B. idaresindeki 34 PG 2704 plakalı Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 41 YJ 150 plakalı araç otoyolda ters dönerek durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 41 YJ 150 plakalı araçta bulunan 2 kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ayakta tedavi edilirken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Uzun araç kuyruğu oluştu
Kaza sonrası Anadolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede bir süre trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yaklaşık 1 saat sonra kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise yola savrulan araç parçalarını temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gidiyor
YEREL HABERLER Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ...
Sakarya’da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı Mahkeme heyeti davada 3 kişinin tahliyesine 30 kişinin ise çeşitli suçlardan cezalandırılmasına karar verdi
YEREL HABERLER Sakarya’da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası ...
İzmir’de olan deprem bölgesine Sakarya’dan destek Vali Kaldırım: “Sakarya’mız İzmir’in yanında” diyerek paylaştı Çok sayıda personel ve araç Sakarya’dan, İzmir’e doğru yola çıktı
YEREL HABERLER İzmir’de olan deprem bölgesine Sakarya’dan ...
Erenler’de okul kantinlerinde dezenfekte ve denetim çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erenler’de okul kantinlerinde dezenfekte ve denetim ...
Sakarya’da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü
YEREL HABERLER Sakarya’da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar ...
Sakarya’da bedava maske dağıtımı koronayı unutturdu Korona virüs vak’a sayısının arttığı günlerde yaşanan izdiham görüntüleri tepkiye neden oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da bedava maske dağıtımı koronayı ...
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir (3)
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas ...
Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı (2)
YEREL HABERLER Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı ...
Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tüfekle ateş eden kişi korku dolu anlar yaşattı Bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi
YEREL HABERLER Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ...
Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi
YEREL HABERLER Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetleri yerinde görmeye çalışıyoruz” İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Bakanlığımızın ...
Sakarya Valisi Kaldırım: Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım: Zorunda olmadıkça dışarı ...
Sakarya için korkutan açıklama: “Şu ana kadar ki en yüksek seviyedeyiz”
YEREL HABERLER Sakarya için korkutan açıklama: “Şu ana kadar ki en ...
Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
YEREL HABERLER Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Sakarya’da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli ...
Sakarya, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu
YEREL HABERLER Sakarya, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu
Serdivan'da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan'da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
Sakarya’da doktor korona virüse yenik düştü Virüse yenik düşen doktor, havai fişek fabrikasında hayatını kaybeden kişinin ağabeyi çıktı İl Sağlık Müdürü Öğütlü, hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Sakarya’da doktor korona virüse yenik düştü Virüse ...
Sakarya'da kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu
110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine ...
Sakarya’da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi Sakarya’daki yüzde 76’lık vaka artışı sonrasında valilik harekete geçti Şehirde artış sonrası denetimler iki katına çıkartılıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da kamu kurumlarına girişte HES kodu ...
29 Ekim Sakarya’da coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Sakarya’da coşku ile kutlandı
110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X