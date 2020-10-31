

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- İZMİR'de, dün meydana gelen deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan yardım TIR'ına çok sayıda vatandaş destek verdi. Bebek bezi, ısıtıcı, battaniye, giysi, mama ve gıda malzemelerini toplayan vatandaşlar yardım paketlerinin üzerine "Sakarya yanınızda", "Geçmiş olsun İzmir" yazılı notlar konuldu.

İzmir'de, dün meydana gelen ve artçı sarsıntıların devam ettiği deprem sonrasında 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde ağır hasar alan Sakarya´da vatandaşlar İzmir´e yardım malzemesi göndermek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan yardım TIR'ına destek verdi. Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki araca elbise, ayakkabı, battaniye, ısıtıcı, mama, gıda malzemesi, bebek bezi, bakliyat gibi çeşitli malzemeler getiren vatandaşlar, paketledikleri ürünlerin üzerine İzmir´deki insanlara ulaşması için "Geçmiş olsun İzmir", "Sakarya yanınızda", "Sizinleyiz İzmir" gibi çeşitli notlar bıraktı.

17 Ağustos 1999 Depremini Sakarya´da yaşayan Hazım Akyol, "Allah kardeşlerimize yardım etsin, biz de aynı acıları yaşadık. İnşallah bir daha kimse böyle bir şey yaşamaz. Çok üzüldük, kardeşlerimizin acılarını bir nebze azaltabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Çocuklara yönelik elbise, ayakkabı, battaniye gibi malzemeleri yardım TIR´ına getiren Hamdi Kahveci, "1999 Depremini yaşadığımız için İzmirli kardeşlerimize yardım yapmak istedik. Normalde biz arkadaşla götürecektik ancak baktık ki Sakarya Büyükşehir Belediyesi TIR hazırlamış, biz de onlara güvendiğimiz için malzemeleri buraya getirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-31 16:34:24



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