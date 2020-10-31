İzmir’de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı Depremzedenin yakınları kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı

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İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmalarına katılan Sakarya UMKE ekibi göçük altında kalan bir kadını kurtardı. Depremzede kadının yakınları ise kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sakarya’dan bölgeye 3 araç 16 personel ve 2 adet Sahra Hastanesi Modülü gönderildi. Bölgede kurtarma faaliyetleri yürüten UMKE ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Acı haberlerin yanında bölgeden güzel haberlerde gelirken Sakarya UMKE ekiplerinin de katıldığı yıkılan bir apartmanda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan bir kadın uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye gönderilen kadının yakınları ise kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı.

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