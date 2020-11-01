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D650 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı OSB kavşağında meydana gelen kazada can pazarı yaşandı

İHA

D650 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı OSB kavşağında meydana gelen kazada can pazarı yaşandı

Sakarya AdapazarıKarasu D650 karayolunda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı Karasu D650 karayolu Söğütlü ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 PM 122 plakalı Toyota marka araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen 34 JR 0433 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar aydınlatma direklerine de çarparak durabildi.
Yaralıların imdadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce kazada yaralanan Ahmet Y., Meryem Y., Mustafa Y., Sebahat Y., Abdurrahman Y., Elmas G., Hakan G. ve Emine B. isimli toplam 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince kazanın meydana geldiği bölgede bir süre trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normale döndü. 8 kişinin yaralandığı ve 2 aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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