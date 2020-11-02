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Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu

DHA

Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu


Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.´yi, ayaklarından vurdu.
Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi´ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.´yi ayaklarından vurdu. Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.´yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Ferdi B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, "160 TL´den 210 TL´ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-02 13:17:57

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