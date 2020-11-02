Hitler'in kayıp deniz altısındaki hayalet ağlar temizleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın, Sakarya Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının balıkçı ağlarıyla kaplanmış fotoğraflarını medya hesabında paylaşması sonrasında gündem olan Adolf Hitler'in kayıp denizaltısındaki hayalet ağlar temizleniyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi lideri Adolf Hitler'in talimatıyla Tuna Nehri'nden Karadeniz'e indirilen 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı, 1944 yılında yine Hitler'in talimatıyla mürettebat tarafından batırıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinden 2 buçuk kilometre açıkta bulunan denizaltı, hayalet ağ olarak bilinen balıkçı ağlarıyla kaplandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntüleri paylaşarak, "Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" ifadelerini paylaşmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu gelişme üzerine batık denizaltının hayalet ağlardan temizlenmesi talimatını verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay'ın da bizzat katılımıyla hafta içinde batık denizaltında çalışma başlatıldı. Batığa inen profesyoneli dalgıçlar, algarna, hayalet ağlar ve avcılık sırasında kopan av araçlarının büyük kısmını çıkardı. Batıktaki temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Temizlik çalışmasına Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ile Daire Başkanları Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz ile Hüseyin Akbaş da katıldı.

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