Sakarya’da ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin geceyi aydınlattığı yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasının depo kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangının, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çıkan yangın havadan da görüntülendi.

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