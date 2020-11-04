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Sakarya’da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Ekim ayı asayiş raporunu açıkladı

İHA

Sakarya’da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Ekim ayı asayiş raporunu açıkladı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ekim ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 569 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 104’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 34 şahıs da tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında yağma suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Z.Ç. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, hakkında yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 4 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan toplam 34 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şok uygulamalar
Ekim ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 22 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kuru sıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 16 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 4 ikamet mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kayıp olarak aranan 17 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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