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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucu Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 8 kişi TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden bazılarının DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat faaliyetleri yaptığı, terör örgütü mensuplarına tıbbı malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhislerin bulunduğu belirtilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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