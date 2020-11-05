Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgüt üyeleri adına istihbarat faaliyetleri yaptığı ve terör örgütü üyelerine tıbbı malzeme temin ettiği belirlenen Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-11-05 10:20:17
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