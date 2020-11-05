Serdivan’da yeni genelge kapsamında ilk denetim gerçekleştirildi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni genelge kapsamında tüm iş yerlerini denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında 81 ili kapsayacak yeni kararlar alınmış ve Valiliklere bildirilmişti. Alınan kararlar doğrultusunda paket servis yapan ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç, lokanta, restoran, pastane, kafe gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun salonları, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, vb. yerlerin en geç saat 22.00’de kapanması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de alınan karar doğrultusunda tüm iş yerlerini gün içerisinde tebligatla bilgilendirirken gece 22.00’dan sonra da iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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