Sakarya'da korkutan çatı yangını

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet KAVİSHENDEK(Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Dere Boğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Kuru'ya ait 2 katlı evin çatısında öğle saatlerinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. 2 katlı evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-11-06 13:37:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.