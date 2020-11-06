SAÜ İzmir depremine ilişkin yapı raporu hazırladı Hazırlanan rapora göre; malzeme ve işçilik kalitesi zayıf

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ İzmir depremine ilişkin yapı raporu hazırladı Hazırlanan rapora göre; malzeme ve işçilik kalitesi zayıf

İHA

SAÜ İzmir depremine ilişkin yapı raporu hazırladı Hazırlanan rapora göre; malzeme ve işçilik kalitesi zayıf

– Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri, 30 Ekim’de Kuşadası Körfezinde meydana gelen deprem sonrasında İzmir’e giderek, il genelinde yıkılan ve hasar gören yapılar ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerini rapor haline getirdi.
SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yaman ve Öğr. Gör. Dr. Tuba Tatar, 30 Ekim’de Kuşadası Körfezinde meydana gelen deprem sonrasında daha önceki edindikleri tecrübeleri ve mesleki birikimlerini bu bölgedeki hasar tespiti çalışmalarında sahaya yansıtarak kamu ve özel şahıslara ait binaların hasar tespit düzeylerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla İzmir’e giderek, il genelinde yıkılan ve hasar gören yapılar ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerini rapor haline getirdi. İzmir depremine ilişkin hazırladığı ön raporda, Bayraklı’da yıkılan ve hasar gören yapıların 7 kat ve üstü yüksekliğinde ve bitişik nizam olarak inşa edilmiş yapılar olduğu, sıklaştırma yapılmadığı ve tüm binalarda kolonların küçük en kesitli zayıf kolonlar olduğunun gözlendiği belirtildi.

Tsunami taş ve ahşap yapılara hasar vermemiş
Hazırlanan raporda depremin AFAD tarafından 6.6 büyüklüğünde açıklandığına ve Seferihisar açıklarında ilçeye 17.26 kilometre uzakta deniz tabanında meydana gelen kırılma ve deniz suyundaki kabarma sonucu tsunami oluştuğuna değinilerek, Seferihisar Sığacık Mahallesi Kaleiçi bölgesinde su baskını olduğu belirtildi. Deniz suyunun sahilden ortalama 300 metre içerilere kadar ilerlediği, su seviyesinin sahile yakın noktalarda 1.8 metrelere kadar yükseldiği ve iç bölgelerde bu yüksekliğin 0.5 1 metre civarlarında değişen değerlerde seyrettiği bilgisine yer verilen raporun devamında, “Su baskınının kale duvarlarında ve tamamı taş veya ahşap olan ev ve iş yerlerinde herhangi bir yapısal hasar oluşturmadığı gözlenmiştir. Seferihisar ilçe merkezi, depremin merkez üssüne ortalama 20 km uzakta olmasına karşın, ilçede 2 ile 6 kat arasında değişen yüksekliklerdeki binalarda herhangi bir göçme hasar gözlenmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Yapılarda ciddi duvar kırıkları ve taşıyıcı eleman hasarları var
İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında hazırlanan raporun devamında, “Depremin merkez üssüne yaklaşık 70 km uzaklıkta olan Bayraklı Mahallesinde yıkılan ve hasar gören yapılar ile ilgili yapılan incelemelerde, genel olarak binaların 7 kat ve üstü yüksekliğinde ve ortak temel alanı üzerine dilatasyon derzli bitişik nizam olarak inşa edilmiş yapılar olduğu görülmüştür. Yıkılan ve ağır hasar gören tüm yapıların hepsi, 1 metre ve daha fazla dört kenarında ağır kapalı konsollara sahip binalar olup, mimari açıdan yapılarda simetrik yerleşim teşkil edilmeye çalışılmış gibi görünmekle beraber, statik açıdan yapılarda düzenli ve sürekli bir çerçeve sistem oluşturulmamıştır. Tüm binaların dış cephelerinde estetik kaygılarla, ısı, rüzgar gibi fonksiyonların etkilerini azaltmak gerekçesi ile birtakım izolasyon kaplama uygulamaları yapılmış olduğundan, binaların dışarıdan incelemesinden herhangi bir taşıyıcı sistem hasarı veya ağır duvar hasarı gözlenmezken, aynı binaların içine girildiğinde ciddi duvar kırık ve çatlakları ve taşıyıcı eleman hasarları gözlemlenmiştir” denildi.

Bayraklı’nın zemini Erenler’e benziyor
İzmir Bayraklı’nın zemini Sakarya Erenler zeminine benzetildiği raporda, “1990’lı yıllarda inşa edilerek oturum ruhsatları verilen bu yapıların inşa edilmiş olduğu bölge olan Bayraklı, Sakarya İli Erenler ilçesi ile çok büyük benzerlikler arz etmektedir. 1980’lerde çamur ve balçık haliyle bataklıkvari bir görünüm sergileyen zengin alüvyon zemin özelliklerine sahip Bayraklı bölgesi, depremin tüm etkilerinin oluşturduğu acı sonucu yaşayan ağırlıklı bölge olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Sıklaştırma yapılmamış ve kolonlar zayıf kalmış
İzmir depreminde hasar gören ve yıkılan binaların kolonlarının zayıf olduğu belirtilen raporda, “Yıkılan ve ağır hasarlı olarak gözlenen yapıların tamamında, yapı elemanlarının kesme güvenliğini sağlayacak olan enine donatıların adım aralığının, kirişkolon birleşim bölgelerinde sıklaştırma yapılmadan uygulanmış ve bazı binalarda nervürlü donatı yerine düz donatı kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Depremde hasar gören binaların tamamında kolonların kirişlerden kuvvetli olması ilkesine riayet edilmediği, kolonların küçük en kesitli zayıf kolonlar olarak teşkil edildiği gözlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Malzeme ve işçilik kalitesi de zayıf
Birbirine benzer olan binaların malzeme ve işçiliklerinin de zayıf olduğu belirtilen raporun devamında, “Statik ve mimari açıdan birbirinin benzeri olan binalar, oturduğu zeminin yumuşak bir zemin olmasıyla beraber kullanılan malzemenin kalitesizliği ve yetersizliği, betonun düzgün yerleştirilmemesi, işçiliğin özensiz yapılması gibi nedenlerden dolayı ağır hasarlar almıştır. Deprem gibi bir afete karşı dayanıklı olması gereken binalarımızı, her ne kadar yönetmeliklere uygun olarak tasarlansa bile malzeme kalitesiişçilik kalitesidenetim üçgenindeki kusurlar, istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Buna mukabil yeni inşa edilen bazı binalarda, bu büyüklükteki bir deprem için meydana gelebilecek hasar düzeyleri kabul edilebilir sınırı aştığı gözlenmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak malzeme kalitesinin artması, deprem yönetmeliğinin iyileştirilmesi ve denetimin atması binaların daha güvenli olmasını sağlamaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısı artan Sakarya’da bir sokak karantinaya alındı Sakarya Valisi sokağın karantinaya alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Sakarya’da bir sokak karantinaya ...
Sakarya'da korkutan çatı yangını
YEREL HABERLER Sakarya'da korkutan çatı yangını
SUBÜ sözleşmeli personel alacak
YEREL HABERLER SUBÜ sözleşmeli personel alacak
14 yaşındaki çocuk korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk korona virüse yenik düştü
Serdivan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ...
Serdivan’da yeni genelge kapsamında ilk denetim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Serdivan’da yeni genelge kapsamında ilk denetim ...
Serdivan Belediyesinden HES kodu zorunluluğu
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesinden HES kodu zorunluluğu
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Diyarbekirspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - ...
Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı Belediye kanalizasyon olmayan mahalleye atık su bedeli kesti Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı davayı 7 yıl sonra kazanan Erdoğan Erdoğan: “Benim gibi mağdur olan yaklaşık 10 bin abone olduğunu gördüm”
YEREL HABERLER Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra ...
SAÜ’de Güneydoğu’da son 150 yılda devlet, aşiretler ve tarikatlar konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ’de Güneydoğu’da son 150 yılda devlet, aşiretler ...
Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya’da pandemi süresince tedbirlere uymayanlara 7 milyon 643 bin 287 lira ceza kesildi Pandemi süresince ikazlara uymayan 54 kişi ve 33 işyerine ise adli işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sakarya’da pandemi süresince tedbirlere uymayanlara 7 ...
Sakarya’da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Ekim ayı asayiş raporunu açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya’da Ekim ayında toplam 138 kişi ...
TÜBİTAK desteklerinde SUBÜ farkı
YEREL HABERLER TÜBİTAK desteklerinde SUBÜ farkı
İzmir’deki deprem sonrasında çoğu vatandaş sigorta şirketlerinin yolunu tuttu Deprem sonrasında sigorta şirketlerinin telefonları kilitlendi Türkiye'de 7 milyon 793 bin konut sigortasız DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen: “İzmir depreminden 1 saat sonra telefonlarımız kilitlendi, acil deprem sigortası yaptırmak isteyenler yüzünden”
YEREL HABERLER İzmir’deki deprem sonrasında çoğu vatandaş sigorta ...
Erenler Belediyesi, personelini ‘Sıfır Atık’ konusunda bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Erenler Belediyesi, personelini ‘Sıfır Atık’ ...
Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir ...
Prof. Dr. Utkucu Ege Denizi’ndeki depremi değerlendirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Utkucu Ege Denizi’ndeki depremi ...
İzmir'de yıkıma neden olan depremde telsizler Sakarya üzerinden haberleşti
YEREL HABERLER İzmir'de yıkıma neden olan depremde telsizler Sakarya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X