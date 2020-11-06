Sakarya´da bir sokak karantinaya alındı

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) -SAKARYA'nın Hendek ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'ndeki Yukarı Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine, Hendek ilçemiz Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak, bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Salgınla mücadelede tedbirlerimiz artarak devam edecektir. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır."DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-11-06 14:08:50



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