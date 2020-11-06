Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü

Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi´nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-06 15:02:47
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