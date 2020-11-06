İl Emniyet Müdürlüğünden lösemi tedavisi gören çocuklara hediye

28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü lösemi tedavisi gören çocuklara hediye gönderdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 28 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde lösemi tedavisi gören çocuklara hediye gönderdi. Yunus polisleri aracılığıyla gönderilen hediyeler çocuklara verilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis’e taktim edildi.
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