AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek’in korona virüs testi pozitif çıktı

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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kontrol amaçlı hastaneye başvuran ve korona virüs testi yaptıran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Atabek, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, “Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum” dedi.

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