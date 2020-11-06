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Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir’in hayali aşçılıktı 14 yaşındaki oğlunu korona virüsten dolayı kaybeden baba konuştu Yakın akrabasıyla iki gün arayla aynı kaderi paylaştılar 14 yaşındaki çocuktan geriye sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı Baba Bilal Şair: “Korona virüs freni patlamış bir kamyon gibi” “Bu hastalık yüzünden amcamın oğlunu iki gün sonrada kendi oğlumu kaybettim”

İHA

Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir’in hayali aşçılıktı 14 yaşındaki oğlunu korona virüsten dolayı kaybeden baba konuştu Yakın akrabasıyla iki gün arayla aynı kaderi paylaştılar 14 yaşındaki çocuktan geriye sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı Baba Bilal Şair: “Korona virüs freni patlamış bir kamyon gibi” “Bu hastalık yüzünden amcamın oğlunu iki gün sonrada kendi oğlumu kaybettim”

Sakarya’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ve bu yıl aşçılık lisesine başlayacağını belirterek, “Korona virüs yüzünden oğlum hayalleriyle birlikte öldü” dedi.
Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden Bilal ve Hatice Şair’in iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi görüyordu. 14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Semir Şair’in babası Bilal Şair ise yaşadığı o acı günleri anlattı. Baba Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini bu sene aşçılık lisesine başlayacağını belirterek korona virüs yüzünden oğlunun hayalleriyle birlikte öldüğünü dile getirdi. Korona virüsü freni patlamış bir kamyona benzeten baba Şair, amcasının oğlu olan 53 yaşındaki Cengiz Şair’i, iki gün sonra da kendi oğlunu kaybettiğini belirterek yaşamlarında birbirlerini çok sevdiğini ve bu yüzden mezarlarının da yan yana olduğunu kaydetti. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir Şair’den geriye ise babasıyla çekilmiş fotoğrafları ve sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı.

Fenalaşınca hastaneye götürdük
37 yaşındaki baba Bilal Şair, “Yaklaşık 1 ay önce oğlumuz Semir hastalandı ve hastaneye yatırdık. Gerekli tahliller yapıldı, ciğer röntgeni çekildi. Görselden korona virüs olduğu tespit edildi. Ciğerlerde astım ve bronşit hastalığı daha önceden vardı çocuğumuzun. Zaten ilk olarak astım ve bronşitten götürdük biz hastaneye. Yaklaşık 78 yıl önce tedavi olmuştu ama bronşit tamamen temizlenmediği için, ciğerlerde kalıntı bıraktı. Üşüttü ve üşüttüğü zaman hastalık tekrar tetikledi, hastaneye götürdük ilk olarak İstanbul’a götürdük. Doktorumuz muayene etti ve ilaçları verdi. İlaçları verdikten sonra biz Adapazarı’na döndük tekrar. Yaklaşık 2 gün ilaç tedavisini bekledik ve daha fenalaşınca burada hastaneye götürdük çocuğumuzu” dedi.

23 gün entübe olarak kaldı, 3 saniye bile makinalardan ayrılamıyordu
Oğlunun 23 gün boyunca entübe olarak hastanede yattığını ve 3 saniye bile olsa bağlı olduğu makinalardan ayrılamadığını aktaran baba Şair, “Semir bir gün hastanede yattı ve 2’nci günün akşamı entübeye almak zorunda kaldılar. 1 aya yakın bir süre boyunca ilaç ve tedavi gördü. 23 gün entübe olarak kaldı. Hastaneye yatırdığımızın ertesi günü pozitif çıktı ve yaklaşık 1516 gün sonra doktorumuz koronadan kurtulduğunu ama virüsün ciğerlere verdiği zararlardan dolayı ciğer tedavisinin uyandırılarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için boğazına boru taktılar, küçük ama bir o kadar da riskli bir operasyondu, Semir makinalardan 3 saniye bile ayrılamıyordu. Doktorlar tarafından yapılan başarılı bir operasyon sonucu boğazına gerekli cihazı taktılar. Çocuğumu 23’üncü günde uyandırdılar. Ertesi gün tedavisini uyanık yapacaklardı, daha sonrasında hastaneye gidip bilgi almakta yasaklandı. Telefonla görüşmemiz söylenildi, telefonu götürdük Çarşamba günü ve Perşembe günü saat 14.30 gibi ölüm haberini aldık” diye konuştu.

“Allah’tan başka kimse müdahale edemez, öyle bir hastalık şuanda”
Korona virüsü, kalabalık halkın içerisine girmiş freni patlamış olan bir kamyona benzeten acılı baba Bilal Şair, “Ciğerlerinde oluşan hasarlardan dolayı üşüttü, korona virüse çevirdi, çevirmedi bilmiyorum ama doktorlar korona virüs dedi ve virüsün ciğerlere verdiği zarardan dolayı benim çocuğum öldü. Genel olarak sebebi üşütme, astım ama korona dedi doktor. Korona diyor ama bilmiyorum, ben şüpheli bakıyorum o işe. Korona gerçekten, freni patlamış bir kamyon gibi. Yokuştan aşağıya geliyor kalabalık bir halkın içine giriyor ve altına aldığını ezip parçalıyor, kurtulan kurtuluyor. Öyle bir kamyona kimse müdahale edebilir mi, Allah’tan başka hiç kimse müdahale edemez, öyle bir hastalık şuanda” şeklinde konuştu.

2 gün önce yakın akrabası da koronadan vefat etmiş
Semir Şair’in ölümünden 2 gün önce Bilal Şair’in 53 yaşındaki amcasının oğlu Cengiz Şair de hayatını kaybetti. Amcasının oğlu ile kendi oğlunun birbirlerini çok sevdiğini ve aynı kaderi paylaştıklarını aktaran baba Şair, “Amcamın oğlu Cengiz Şair, kendisi 53 yaşında. Amcamın oğlu korona virüsten vefat etti ve aradan 2 gün sonra benim oğlum vefat etti. Türkiye genelinde bu kadar ileri derecede ilk 10 olduğunu belirtti doktorlar. Çocuk olarak Semir tek, ileri derecede tek. Doktorlar bile şaşkındı Semir’e. Allah’ım bu musibeti alır başımızdan, temizler inşallah. Daha canlar yanmasın gerçekten çok büyük acı çektik. Ben ömrü hayatımda hiçbir yakınımı gömmemiştim, ilk gömdüğüm amcamın oğlu Cengiz ve sonrasında kendi oğlum, ikisi birbirini çok severdi. Bunun büyüğü, küçüğü, genci veya yaşlısı yok. Freni patlamış kamyon gibi büyüğü, küçüğü fark etmiyor eziyor geçiyor. Herkes çaresiz bu hastalığın karşısında” ifadelerini kullandı.

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