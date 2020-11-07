SAÜ’lü öğretim üyesinin eserleri Bursa'da sergileniyor

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Murat Ertürk’ün Ekslibris ve Baskı Sergisi, Bursa Nilüfer Belediyesi Galeri N’de sergilenmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Ertürk’ün Ekslibris ve Baskı Sergisi, Bursa Nilüfer Belediyesi Galeri N’de sergilenmeye başlandı. Sergide Ertürk’ün 2016 yılından bu yana tasarladığı ve aralarında, dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen uluslararası 'ekslibris', 'bienal' ve 'trienal'lerine seçilen ve ödül alan çalışmaları da bulunuyor. SAÜ’den yapılan açıklamada, “Açılışı 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan Ekslibris ve Baskı Sergisi, 15 Kasım 2020 tarihe kadar Nilüfer Belediyesi Galeri N’de sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek” denildi.

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