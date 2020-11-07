18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde

Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),(DHA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu´nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı.
Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu´nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" notunu düştü.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-07 16:17:03
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